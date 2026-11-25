Las lluvias se mantendrán este miércoles 25 de noviembre en Yucatán, donde se esperan precipitaciones de diferente intensidad en varias regiones, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las zonas noroeste y noreste tendrán lluvias de ligeras a moderadas, mientras que en el centro, sureste y suroeste se prevén precipitaciones ligeras aisladas.

Noticia Destacada Aseguran a cuatro indocumentados, entre ellos un menor de edad; iban a Mérida

En cuanto a las temperaturas, los valores máximos oscilarán entre los 28 y 32 grados Celsius, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 18 y 19 grados. El suroeste será la región con mayor temperatura, con hasta 32 grados.

Para Mérida y el resto del estado también se espera viento predominante del noroeste, tanto en la zona costera como en el interior de la entidad.

Noticia Destacada Destituyen a director del Conalep tras boda de su hija en lujosa hacienda de Yucatán

Procivy advirtió que, al paso de nubes de tormenta, podrían presentarse rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a las condiciones del tiempo.

Ante estas condiciones, recomendó conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia adecuada entre vehículos. También exhortó a evitar cruzar calles o zonas inundadas y consultar los avisos meteorológicos oficiales.