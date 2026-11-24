Personal de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades federales y estatales, brindó apoyo en el rescate humanitario de cuatro personas que no acreditaron su estancia regular en el país durante inspecciones realizadas en el puesto de control de Halachó, Yucatán.

De acuerdo con el comunicado de la Novena Zona Naval, los hechos ocurrieron el día de ayer mientras elementos del Batallón de Infantería de Marina proporcionaban seguridad perimetral a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante una primera revisión a un autobús de pasajeros que cubría la ruta de Ciudad del Carmen, Campeche, hacia Mérida, Yucatán, las autoridades identificaron a una mujer de 43 años y a un menor de edad sin documentación migratoria. En una segunda inspección a otra unidad de transporte de pasajeros, se localizó a dos hombres de 52 y 54 años en la misma situación.

Tras no poder comprobar su estancia legal en territorio nacional, las cuatro personas fueron trasladadas a las instalaciones del INM en la ciudad de Mérida para realizar los trámites administrativos correspondientes, en apego al respeto de sus derechos humanos.

En el despliegue interinstitucional también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSPY) y la Policía Estatal de Investigación (PEI).