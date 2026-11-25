El Zoológico de León, Guanajuato, anunció su cierre temporal a partir de este miércoles 25 de noviembre, después de que autoridades sanitarias confirmaron la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1), que provocó la muerte de varios animales.

La Secretaría de Salud de Guanajuato solicitó al Ayuntamiento de León suspender las actividades del recinto como medida preventiva, tras recibir una petición de las autoridades federales.

Entre los animales fallecidos se encuentran aves silvestres migratorias, un mono araña y un tigrillo. Además, las autoridades investigan posibles contagios en otros ejemplares del parque.

¿Cuántas personas estuvieron expuestas a la influenza aviar en el Zoológico de León?

Las autoridades sanitarias informaron que 29 personas estuvieron expuestas al virus, de las cuales 15 presentaron síntomas, entre ellas trabajadores del zoológico.

Las muestras fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para determinar si existe infección por influenza aviar.

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Hasta el último reporte, no se habían confirmado contagios de H5N1 en seres humanos, por lo que las personas identificadas permanecen bajo vigilancia epidemiológica.

¿Cuándo reabrirá el Zoológico de León tras el brote de influenza aviar?

El Zoológico de León permanecía bajo cuarentena condicionada para las aves desde el 20 de noviembre, aunque continuó abierto al público hasta el martes 24.

Ante la detección del virus en otras especies, las autoridades determinaron reforzar las medidas sanitarias y suspender temporalmente las visitas.

🚨 ¡ATENCIÓN LEÓN! Piden cierre temporal del Zoológico por brote de influenza aviar 🦁⚠️ #León #Guanajuato #ZoológicoDeLeón #SaludPública #InfluenzaAviar 📲 Mantente informado | 🌐 https://t.co/i7EQ3TMclL | 🛜 | @pequeezquerrall @Tere_Verges @carlitos_PRODU https://t.co/R7pmjCzJdR — El Poder de las Noticias León (@ELPODERNOTICIAS) November 24, 2026

La reapertura dependerá de que las condiciones epidemiológicas y zoosanitarias permitan garantizar la seguridad de visitantes, trabajadores y animales.

Durante el cierre continuarán las labores de vigilancia veterinaria, alimentación de ejemplares, desinfección y monitoreo sanitario para evitar nuevos contagios.

IO