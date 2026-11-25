El frente frío número ocho continuará afectando a Quintana Roo durante este miércoles 25 de noviembre, con lluvias e intervalos de chubascos en los 11 municipios, además de un evento de Norte con rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, principalmente en las zonas costeras del norte del estado.

De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), el sistema frontal se desplazará sobre la península de Yucatán y mantendrá condiciones de cielo medio nublado a nublado, con precipitaciones que podrían dejar acumulados de entre 5 y 25 milímetros.

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La masa de aire frío que impulsa al frente también ocasionará un descenso en las temperaturas y condiciones de ambiente cálido a templado, en contraste con las jornadas anteriores, cuando prevaleció el calor en gran parte de la entidad.

En Cancún se esperan temperaturas máximas de entre 27 y 29 grados Celsius, con mínimas de 20 a 22 grados y sensación térmica de 30 grados. Las lluvias estarán acompañadas de viento del noroeste y norte de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes.

En Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas se pronostican condiciones similares, mientras que en Playa del Carmen las temperaturas oscilarán entre los 26 y 28 grados, con mínimas de 17 a 19 grados. Para Puerto Morelos se esperan máximas de 27 a 29 grados.

En Tulum, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto también se prevén lluvias y chubascos. En este último municipio se espera una de las temperaturas mínimas más bajas del estado, de entre 15 y 17 grados Celsius.

Por su parte, en Othón P. Blanco y Bacalar se pronostican temperaturas máximas de entre 28 y 30 grados, con mínimas de 19 a 21 grados, además de precipitaciones durante el día.

En Cozumel, el termómetro alcanzará entre 26 y 28 grados, con viento del noroeste y norte de 18 a 36 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

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Respecto a las condiciones marítimas, Protección Civil advirtió que el evento de Norte generará rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, principalmente en las costas del norte de Quintana Roo, así como oleaje de entre uno y dos metros de altura.

El pronóstico tiene vigencia de las 6:00 horas de este miércoles 25 de noviembre hasta las 6:00 horas del jueves 26, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante las lluvias, los fuertes vientos y las condiciones del mar.