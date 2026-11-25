El supermercado Chedraui Kukulcán volvió a recibir clientes este miércoles 25 de noviembre, luego de permanecer cerrado desde el pasado 20 de noviembre por una disposición judicial derivada de un amparo promovido por vecinos de la zona.

El establecimiento, ubicado sobre Circuito Colonias, en Mérida, reanudó sus actividades después de que fueran retirados los sellos de clausura colocados por el Ayuntamiento. La suspensión se había aplicado como parte de un procedimiento relacionado con posibles afectaciones ambientales y riesgos para la zona arqueológica de Dzoyilá.

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El recurso legal fue promovido por habitantes del sector, quienes señalaron posibles daños a vestigios arqueológicos durante los trabajos de construcción del supermercado. La cercanía del establecimiento con la zona de Dzoyilá también generó cuestionamientos sobre el impacto de la obra en el entorno.

Ante la orden judicial, el Ayuntamiento de Mérida cumplió con la disposición del juez y colocó los sellos que impidieron temporalmente las operaciones del establecimiento. Posteriormente, estos fueron retirados para permitir su reapertura.

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La construcción de Chedraui Kukulcán ha generado opiniones divididas entre los habitantes de la zona: mientras algunos respaldan que el supermercado opere nuevamente, otros mantienen sus preocupaciones por las posibles consecuencias ambientales y arqueológicas.

Aunque el establecimiento ya retomó sus actividades, los cuestionamientos sobre el impacto de la obra en el entorno de Dzoyilá continúan formando parte de la controversia.