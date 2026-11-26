Un conductor de una camioneta Jeep presuntamente provocó un choque contra dos vehículos y escapó del lugar, la noche del 25 de noviembre, en la lateral del periférico de Mérida, a la altura de Altabrisa, con dirección a Cholul y la Universidad Modelo.

De acuerdo con el testimonio de la persona afectada, el accidente ocurrió alrededor de las 19:33 horas, cuando se encontraba haciendo alto y la camioneta Jeep, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, impactó su automóvil y lo proyectó contra un Honda blanco en el que viajaba una familia.

Noticia Destacada Frente frío 8 provoca inundaciones en cinco puertos de Yucatán por el aumento del nivel del mar

Tras el choque, el conductor de la Jeep habría abandonado el sitio y escapado en sentido contrario por la misma lateral, con dirección a la gasolinera Gulf y Residencial Altabrisa.

A raíz de lo ocurrido, la persona afectada solicitó el apoyo de la ciudadanía para identificar y localizar al conductor, quien se retiró sin hacerse responsable de los daños ocasionados.

Noticia Destacada Entrega Joaquín Díaz Mena cancha techada en Juan Pablo II

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la identidad del presunto responsable.