Entre enero y octubre del 2026, Quintana Roo, donde el Gobierno de Mara Lezama se autodenomina “humanista con corazón feminista”, contabilizó la muerte violenta de 28 mujeres: 15 víctimas de feminicidio y 13 de homicidio doloso.

POR ESTO! consultó el reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y, además de los dos graves delitos que acechan al género femenino, Benito Juárez, cuya cabecera municipal es Cancún, aparece entre los 20 municipios del país con mayor número de feminicidios, al acumular nueve casos en estos 10 meses del 2026.

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Quintana Roo mantiene cifras alarmantes, comparado con sus vecinos estados de Yucatán y Campeche, que se ubican en los últimos lugares del listado de 32 entidades.

El reporte de violencia contra las mujeres, publicado el 25 de noviembre y actualizado con información hasta octubre de 2026, documenta dos de los delitos más graves contra la vida: feminicidio y homicidio doloso.

En el comparativo nacional, Quintana Roo ocupa el lugar 16 por número de víctimas de feminicidio, de un total de 613 registradas en el país. Las 15 víctimas contabilizadas en la entidad representan alrededor del 2.4 por ciento del total nacional.

Benito Juárez, el municipio más poblado del estado, ocupa el quinto lugar nacional en feminicidios, con nueve víctimas / Especial

En cuanto al homicidio doloso, el estado reportó 13 víctimas mujeres, cifra que lo coloca en el lugar 20 entre las 32 entidades federativas, dentro de un registro nacional de mil 213 víctimas.

De las 13 víctimas, ocho se encontraban en el rango de edad de los 30 a 60 años, mientras que en feminicidio, 10 de las mujeres tenían más de 30 años y las otras cinco, entre 13 y 29 años.

Aunque ambos delitos implican la muerte violenta de mujeres, el SESNSP los contabiliza por separado.

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Cancún, quinto lugar nacional

En el “Informe de violencia contra las mujeres”, la situación señalada también tiene un reflejo importante en el ámbito municipal. Benito Juárez, cuya población más representativa es Cancún, registró nueve víctimas de feminicidio entre enero y octubre del 2026.

La cifra coloca al municipio en el quinto lugar nacional de la clasificación presentada por el SESNSP, con una participación del 1.5 por ciento de los feminicidios contabilizados en México.

Las cifras del SESNSP ubican a Quintana Roo entre las entidades con mayor incidencia de violencia letal contra las mujeres durante 2026 / Especial

Benito Juárez aparece en este listado detrás de Culiacán, Sinaloa, con 46 casos; Mazatlán, con 35; Escuinapa, con 22, y Reynosa, Tamaulipas, con 18.

El municipio quintanarroense es el único de la entidad que figura en la relación de los 20 municipios con mayor incidencia de este delito.

Las cifras contenidas en el informe “provienen de la información registrada en las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y son proporcionadas mes a mes por las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas”, señala el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.