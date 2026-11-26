El Gobierno de China pidió a México evitar incrementos unilaterales de aranceles y abordar de manera racional el desequilibrio comercial entre ambos países, luego de la reunión que sostuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con autoridades del país asiático.

Este jueves 26 de noviembre de 2026, el portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong, señaló que Pekín busca resolver las diferencias comerciales mediante el diálogo y las negociaciones, sin recurrir a nuevas restricciones.

Además, pidió a México evitar las “interferencias de terceros”, en una referencia indirecta a Estados Unidos, en medio de las tensiones comerciales y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Qué dijo China sobre los aranceles de México?

Durante una conferencia de prensa, He Yadong solicitó al Gobierno mexicano utilizar con prudencia las medidas de defensa comercial y analizar de manera integral la relación económica bilateral.

El funcionario reiteró que China se opone a los incrementos unilaterales de aranceles y confirmó que ambos países acordaron establecer un grupo de trabajo para atender sus diferencias comerciales.

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Las declaraciones se producen después de que México aprobara, en diciembre de 2025, aranceles de hasta 50 por ciento para aproximadamente mil 400 productos procedentes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China.

México busca aumentar exportaciones a China y reducir déficit comercial

Durante su encuentro con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, Marcelo Ebrard planteó la necesidad de reducir el desequilibrio comercial, debido a que las importaciones mexicanas procedentes del país asiático superan ampliamente las exportaciones nacionales.

El secretario de Economía estimó que, durante 2026, las ventas chinas a México superarán los 130 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones mexicanas a China rondarán los 10 mil millones de dólares.

Por ello, solicitó acelerar los protocolos sanitarios necesarios para permitir la entrada de productos mexicanos como aguacate, limón, carne bovina, carne porcina y sorgo.

Ambos gobiernos acordaron mantener un mecanismo de trabajo para revisar las prioridades económicas y comerciales, así como impulsar las exportaciones mexicanas al mercado chino.

La negociación ocurre en un contexto de tensiones arancelarias internacionales y de revisión de los acuerdos comerciales de México con sus principales socios.

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