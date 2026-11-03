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Dan 5 años de prisión a un hombre por quedarse con 980 mp de una empresa pesquera en Progreso

El hombre recibió el dinero para comprar pulpo en Campeche y entregarlo a la compañía, pero nunca llevó la mercancía ni devolvió el efectivo.

Por Redacción Por Esto!

3 de nov de 2026

1 min

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Condenan a hombre a 5 años de cárcel por quedarse con 980 mil pesos de empresa en Progreso
Condenan a hombre a 5 años de cárcel por quedarse con 980 mil pesos de empresa en Progreso / Especial

Un hombre identificado como Fernando Javier H.G. fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión por el delito de abuso de confianza, luego de apropiarse de 980 mil pesos que una empresa comercializadora de productos marinos le entregó para comprar pulpo en el estado de Campeche.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en las oficinas de la empresa Maspesca, ubicadas en el Parque Industrial de Progreso, donde el ahora sentenciado recibió el dinero con el encargo de adquirir el producto marino a nombre de la compañía y entregarlo posteriormente.

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Sin embargo, Fernando Javier H.G. no cumplió con el acuerdo, pues nunca entregó el pulpo ni devolvió el efectivo. Tiempo después, regresó a las instalaciones de la empresa y reconoció que había utilizado el dinero para beneficio propio, además de incumplir su compromiso de restituirlo.

Tras las pruebas periciales y documentales presentadas durante el proceso, la Fiscalía General del Estado (FGE) acreditó su responsabilidad penal y obtuvo un fallo condenatorio en su contra, dentro de la causa penal 58/2023.

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Además de los cinco años y seis meses de cárcel, el juez le impuso el pago de 125 días multa, equivalentes a más de 10 mil pesos, y ordenó que devuelva los 980 mil pesos como reparación del daño.

También deberá cubrir los perjuicios económicos ocasionados a la empresa, cuyo monto será determinado durante la etapa de ejecución de la sentencia. La audiencia de lectura y explicación de la resolución fue programada para el próximo 5 de noviembre.

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