Incendio de una casa y hombre herido con arma blanca desataron movilización en la colonia Bojórquez de Mérida

Una persona lesionada con arma blanca y dos bajo custodia policiaca arrojó un incendio en una vivienda ubicada en la calle 61-A entre 92 y 96 de la colonia Bojórquez, poniente de Mérida, donde se movilizaron bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con versión de vecinos son frecuentes las discusiones y riñas entre quienes habitan el inmueble, la mañana de ayer se suscitó un hecho más. En medio de la emergencia, un hombre que presentaba lesiones aparentemente ocasionadas con un arma blanca salió de la vivienda y caminó varias calles antes de ser localizado por elementos policiacos.

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Técnicos en urgencias médicas le proporcionaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital, aunque permaneció bajo custodia de las autoridades. También trascendió la detención del propietario del predio, conocido con el apodo de “El Chino”; ambas personas quedaron bajo resguardo policiaco mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes.

Los bomberos trabajaron para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a las viviendas cercanas. Vecinos indicaron que no es la primera ocasión que se registra un incendio en ese domicilio, situación que ha generado preocupación entre los habitantes de la zona.

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Serán las autoridades policiacas las encargadas de esclarecer las circunstancias en las que se originó el fuego, así como determinar cómo ocurrió la presunta agresión con arma blanca y el grado de responsabilidad de las personas involucradas.

Oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo que ocurrió y determinar las responsabilidades legales.