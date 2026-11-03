CFE mantiene sin reparar registro expuesto por la colonia Puente Viejo, en Champotón; vecinos denuncian accidentes

Pese a los reportes y accidentes ocurridos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue sin aplicar correctivos a un registro expuesto en Champotón.

Según los datos proporcionados, el problema que se origina sobre la calle 26 entre 15 y 17 en la colonia Puente Viejo, lleva más de seis meses sin recibir atención.

Roberto Emanuel Canto comentó que varios transeúntes han sufrido un accidente al tropezar con este registro expuesto. También señaló que, aunque lo han reportado, la CFE prácticamente ha hecho caso omiso.

El problema lleva más de seis meses sin recibir atención. / Por Esto.

“Una vez se le pidió apoyo a los de Protección Civil (PC) de Champotón. Vinieron y colocaron unas cintas preventivas, pero la realidad es que la CFE nunca puso de su parte”, añadió.

Tras un recorrido por este sector de la cabecera, otros ciudadanos expresaron su punto de vista, solicitando la intervención de las autoridades para evitar que ocurran más accidentes.

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