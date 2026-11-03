SSC reporta la detención de 77 personas durante el Gran Premio de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó el balance final del dispositivo preventivo y de vigilancia implementado durante las actividades del Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1, celebrado del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Como resultado del operativo realizado por las autoridades de la capital del país, las autoridades reportaron la detención de un total de 77 personas en el perímetro del recinto deportivo; aunado a esto, se informó la interrupción de drones que se encontraban en el perímetro del recinto.

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¿Por qué fueron detenidas 77 personas durante el GP de México?

De acuerdo al reporte compartido por la SSC, 76 de las aprehensiones se realizaron por la presunta comisión del delito de reventa y comercialización irregular de boletos en las inmediaciones de la pista. Tras un cruce de datos en las bases del sistema policial, se identificó que al menos 25 de los imputados contaban con reincidencias previas registradas.

La persona restante, un hombre de 53 años, fue capturado tras ser señalado directamente por un asistente por el presunto robo de su cartera. La pertenencia fue recuperada por los efectivos de la policía y el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para definir su situación jurídica.

Por instrucción de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, la @SSC_CDMX implementó acciones de #Seguridad y #Prevención del 28 de octubre al 1 de noviembre con motivo de los distintos eventos realizados en la ciudad. En el #GranPremioDeMéxico2026, se detuvo a 77 personas, 76 por presunta reventa de boletos y una por robo, así como a otros 110 ciudadanos por apartar lugares y cobrar estacionamientos de manera irregular en la vía pública; de estos, 88 fueron remitidos por la #SSC y 22 por personal de la alcaldía @IztacalcoAl. Asimismo, con motivo de las denominadas “Rodadas del Terror”, efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito remitieron 762 motocicletas y un vehículo tipo Razer a depósitos vehiculares. Por otra parte, mediante el programa #ConduceSinAlcohol, se realizaron 390 pruebas de alcoholemia en 36 puntos de revisión, que derivaron en la presentación de 143 personas ante el Juez Cívico por superar los límites permitidos de alcohol. Adicionalmente, en las actividades del fin de semana se aplicaron mil 472 pruebas amistosas y se orientó a 255 personas para prevenir conductas de riesgo. Con saldo blanco en la #Fórmula1 y en el operativo #Panteones y un balance positivo en la prevención de incidentes viales, #LaPoliciaDeLaCiudadDeMéxico refrenda su compromiso de trabajar por una ciudad más segura, justa y en paz para todas y todos. — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 3, 2026

Para finalizar, se informó que como parte de las acciones para salvaguardar el espacio aéreo e instalaciones del evento masivo, el personal de seguridad detectó e interrumpió el sobrevuelo no autorizado de diversos drones en el perímetro del Autódromo, notificando a sus operadores para suspender inmediatamente sus trayectos.

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