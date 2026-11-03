SSC reporta la detención de 77 personas durante el Gran Premio de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó el balance final del dispositivo preventivo y de vigilancia implementado durante las actividades del Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1, celebrado del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Como resultado del operativo realizado por las autoridades de la capital del país, las autoridades reportaron la detención de un total de 77 personas en el perímetro del recinto deportivo; aunado a esto, se informó la interrupción de drones que se encontraban en el perímetro del recinto.
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¿Por qué fueron detenidas 77 personas durante el GP de México?
De acuerdo al reporte compartido por la SSC, 76 de las aprehensiones se realizaron por la presunta comisión del delito de reventa y comercialización irregular de boletos en las inmediaciones de la pista. Tras un cruce de datos en las bases del sistema policial, se identificó que al menos 25 de los imputados contaban con reincidencias previas registradas.
La persona restante, un hombre de 53 años, fue capturado tras ser señalado directamente por un asistente por el presunto robo de su cartera. La pertenencia fue recuperada por los efectivos de la policía y el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para definir su situación jurídica.
Para finalizar, se informó que como parte de las acciones para salvaguardar el espacio aéreo e instalaciones del evento masivo, el personal de seguridad detectó e interrumpió el sobrevuelo no autorizado de diversos drones en el perímetro del Autódromo, notificando a sus operadores para suspender inmediatamente sus trayectos.