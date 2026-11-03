Aumentó solo 5 por ciento la venta de pan en la celebración por el Hanal Pixán en los Chenes

Al concluir la noche del lunes la celebración por el Hanal Pixán, panaderos reportaron buenas ventas de sus productos e indicaron que no pueden quejarse, pero resaltaron que sus ventas aumentaron posiblemente solo en un 5 por ciento en comparación con el año pasado, señaló Josué Isaí Estrella Caamal, quien dijo que el pan más demandado fue el de muertos.

En entrevista, el panadero propietario de conocido negocio en la calle 23 de la colonia San Isidro, mencionó que en este año sus ventas se mantuvieron estables en comparación con el año pasado, e indicó que fue leve el repunte de ventas y posiblemente sea solo del 5 por ciento.

Este año, la temporada de pan de muerto estuvo muy equilibrada, no fue una venta exagerada, pero tampoco baja y fue una venta estable y constante, la gente demandó más el pan de muerto tradicional en sus diferentes presentaciones, el redondo, la trenza y el cocotazo, así como el pan grande.

Estrella Caamal al ser cuestionado nuevamente sobre si se elevaron las ventas en comparación del 2025, respondió que la venta se mantuvo estable y no fue mucha la diferencia.

Noticia Destacada Campeche aprueba nuevas reglas para consultorios y hospitales veterinarios

En cuanto a los precios mencionó que, sí tuvieron un ligero aumento en comparación con el año pasado, y fue entre 5, 10 y 20 pesos por pieza del pan grande, y el pan de muerto tradicional, e indicó que eso se debió a que los precios de los insumos han tenido un aumento de entre el 10 y 20 por ciento en comparación del 2025.

“Gracias a Dios mantuvimos a nuestros clientes de siempre y nos visitaron muchas familias nuevas a quiénes les dimos el trato que se merecen, y lo importante es que no bajamos la calidad y seguimos conservando la tradición en estas fechas del Hanal Pixán”, expresó.

El panadero mencionó que, al menos en su panadería seguirán aceptando encargos del pan de muerto tradicional con anticipación, dijo que las familias cheneras acostumbran a que todo el mes de noviembre consuman ese rico pan, al tiempo que indicó que seguirá haciendo pan hasta el último día del mes.

Por parte, Armando Aké conocido vendedor de pan que se instala por las noches a un lado del parque principal “Dr. Héctor Pérez Martínez”, señaló que gracias a Dios tuvo buenas ventas los días sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2 de noviembre, e indicó que este lunes hasta las 10 de la noche aún seguía vendiendo sus ricos panes.