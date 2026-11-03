Hombre quiso encender la fosa para los pibes con gasolina y sufrió graves quemaduras en Motul

Un hombre de 41 años de edad terminó hospitalizado con quemaduras en casi la mitad del cuerpo, luego de sufrir un flamazo cuando intentaba encender una fosa para preparar pibes, pero utilizó gasolina como combustible, durante una convivencia familiar en el municipio de Motul.

El lesionado fue identificado como Gehisler Gabriel Cuevas Guerra, quien, de acuerdo con los primeros reportes, roció gasolina sobre la leña y el carbón colocados en un hueco del terreno para iniciar el fuego.

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Sin embargo, al momento de arrojar un cerillo se produjo un intenso flamazo que alcanzó el bidón de combustible que sostenía en una de sus manos, eso ocasionó una explosión que lo envolvió en llamas.

Ante la emergencia, el hombre comenzó a rodar sobre el suelo para intentar apagar el fuego que había alcanzado su ropa, sus familiares acudieron en su auxilio y le arrojaron harina para sofocar las llamas. Tras el reporte a través de los números de emergencias 9-1-1, paramédicos de la Policía Municipal de Motul se trasladaron al lugar y proporcionaron los primeros auxilios al afectado.

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Durante la valoración, los socorristas determinaron que presentaba quemaduras en el 40 y 49 por ciento de la superficie corporal. Por la gravedad de las lesiones fue trasladado inicialmente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Motul. Sin embargo, posteriormente se determinó remitirlo de urgencia al Hospital General Agustín O’Horán, en Mérida.

El hombre fue acompañado durante su traslado por su hermana, Linda Maribel, quien permaneció pendiente de su atención médica. El accidente ocurrió mientras la familia hacía los preparativos para la elaboración de pibes, una de las tradiciones gastronómicas de la temporada, y puso de manifiesto el riesgo que representa utilizar gasolina para encender fogatas o cocinar.