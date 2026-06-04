Hombre pasará 12 años en prisión por abusar de una menor en Kanasín

J.A.C.E., alias “Tony”, fue sentenciado a 12 años de prisión tras acreditarse su responsabilidad en agravio de una menor, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó las pruebas correspondientes durante la etapa de juicio oral y obtuvo un fallo condenatorio por el delito de abuso sexual equiparado.

De acuerdo con la causa penal 97/2024, los hechos ocurrieron en mayo de 2024 en un predio del fraccionamiento Villa Bonita, en el municipio de Kanasín.

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Según lo establecido en el proceso judicial, la madre de la menor intervino en el momento en que se registraban conductas indebidas en perjuicio de la víctima, situación que derivó en la intervención de las autoridades y el inicio del procedimiento penal.

Tras el desahogo de pruebas periciales, documentales y testimoniales, la Juez del Tribunal Unitario Primero emitió el fallo condenatorio.

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Durante la audiencia de individualización de sanciones, se determinó que el acusado deberá cumplir una pena de 12 años de prisión, además del pago de 600 días de multa, equivalentes a poco más de 65 mil pesos.

Asimismo, la autoridad judicial ordenó el pago de 25 mil pesos por concepto de reparación del daño moral.