Vigilante balea a presunto ladrón durante intento de asalto en Kanasín

La tranquilidad del fraccionamiento Alameda, en el municipio de Kanasín, fue abruptamente interrumpida por detonaciones de arma de fuego, tras un presunto intento de robo que derivó en un violento enfrentamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la calle 15, habilitado como corralón. Un individuo identificado como Jorge Chan, señalado por vecinos como presunto reincidente en actividades delictivas, habría ingresado al lugar con la intención de sustraer diversos objetos.

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Sin embargo, el sujeto no anticipó la presencia del vigilante del establecimiento. Al ser sorprendido en el interior, el encargado de la seguridad accionó un arma de fuego, hiriendo al intruso en al menos tres ocasiones.

A pesar de las lesiones, el hombre logró brincar la barda perimetral en un intento por huir. No obstante, la gravedad de las heridas provocó que colapsara metros más adelante, quedando tendido sobre la banqueta.

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Vecinos que presenciaron el incidente solicitaron apoyo inmediato a los servicios de emergencia. Paramédicos de la SSP arribaron al sitio, brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al lesionado a un hospital en la ciudad de Mérida, donde permanece bajo custodia policial.

Oficiales de la Policía Estatal Investigadora (PEI), adscritos al Departamento de Homicidios y Lesiones, delimitaron el área para las diligencias correspondientes.