Camioneta cae en zanja de obra en López Portillo

El conductor de una camioneta, por manejar a exceso de velocidad, terminó dentro de una zanja de la obra de construcción de la sustitución de la tubería de agua potable.

El hecho se registró en la madrugada de este domingo en la Avenida López Portillo, a la altura del cárcamo de rebombeo del Sistema Municipal de Agua Potable (Smapac).

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El operador de la camioneta conducía rápido y no se fijó en los conos preventivos, lo que impidió maniobrar para tomar la circulación de doble carril en la vía que procede del aeropuerto de la ciudad capital.

Esto ocasionó el accidente, quedando la camioneta incrustada en la zanja donde están colocando la tubería. Al parecer, el conductor abandonó el vehículo, ya que cuando llegaron los elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana no había nadie al interior de la unidad automotriz.