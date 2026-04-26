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Campeche / Sucesos

Autoridades federales y estatales revisan celdas en Kobén

En San Francisco Kobén, fuerzas federales y estatales revisaron las celdas del penal. El operativo duró dos horas y solo se encontraron pequeñas dosis de droga.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

26 de abr de 2026

1 min

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Operativo nocturno en Kobén: resultados mínimos en revisión
Operativo nocturno en Kobén: resultados mínimos en revisión / Especial

Elementos militares y de seguridad pública federal y estatal implementaron un operativo de revisión en las celdas de San Francisco Kobén, en donde solo hallaron pequeñas dosis de droga.

El operativo se llevó a cabo luego de que en el penal de Ciudad del Carmen se encontrara un envoltorio con tres kilogramos de marihuana.

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Por ello, las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina (SEMAR), Guardia Nacional, con el apoyo de elementos ministeriales y policías estatales, realizaron la revisión del interior del reclusorio de Kobén.

El operativo duró alrededor de dos horas, entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada de este domingo 26 de abril, en donde únicamente localizaron algunas dosis de narcóticos.

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