Autoridades federales y estatales revisan celdas en Kobén

Elementos militares y de seguridad pública federal y estatal implementaron un operativo de revisión en las celdas de San Francisco Kobén, en donde solo hallaron pequeñas dosis de droga.

El operativo se llevó a cabo luego de que en el penal de Ciudad del Carmen se encontrara un envoltorio con tres kilogramos de marihuana.

Noticia Destacada Grave accidente en Mérida-Campeche: motociclista impactado por camioneta agrícola

Por ello, las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina (SEMAR), Guardia Nacional, con el apoyo de elementos ministeriales y policías estatales, realizaron la revisión del interior del reclusorio de Kobén.

El operativo duró alrededor de dos horas, entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada de este domingo 26 de abril, en donde únicamente localizaron algunas dosis de narcóticos.