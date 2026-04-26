Detienen a maestro de danza en Mérida por agresión sexual a dos alumnas

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación en contra de J.M.L.L. por los delitos de violación, abuso y acoso sexual cometidos en agravio de dos menores de edad, por lo que permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar.

De acuerdo con la información contenida en la causa penal 197/2026, el acusado presuntamente habría cometido los actos ilícitos en diversas ocasiones entre los años 2019 y 2024.

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Las investigaciones señalan que el imputado tenía acceso a las víctimas debido a que se desempeñaba como profesor de danza en un estudio ubicado en la colonia Cordemex.

Durante la audiencia inicial, los fiscales de litigación presentaron los argumentos para solicitar la vinculación a proceso; sin embargo, este procedimiento será resuelto en fecha próxima, luego de que el acusado solicitó la duplicidad del plazo constitucional.

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Finalmente, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que J.M.L.L. permanecerá recluido durante todo el tiempo que dure el proceso penal en su contra.