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Hallan sin vida al Director de la Policía Municipal de Maxcanú

Jesús Correra Mena, Director de la Policía Municipal de Maxcanú, sufrió un accidente en la vía Opichén-Muna.

Por Redacción Por Esto!

28 de abr de 2026

1 min

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Muere director de la Policía de Maxcanú tras ser localizado junto a carretera
Muere director de la Policía de Maxcanú tras ser localizado junto a carretera / Especial

La noche de este lunes fue encontrado sin vida Jesús Alberto Correa Mena, director de Seguridad Pública y Tránsito de Maxcanú, luego de haber sido reportado como desaparecido desde el domingo.

El hallazgo ocurrió a un costado de la carretera que conecta Opichén con Muna, donde pobladores alertaron a las autoridades tras observar una motocicleta de gran cilindrada fuera del camino, entre la vegetación.

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Al acudir al sitio, agentes municipales confirmaron que, a varios metros de la unidad siniestrada, se encontraba el cuerpo del funcionario, oculto entre la maleza, lo que habría impedido que fuera detectado con anterioridad por otros automovilistas.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el incidente habría ocurrido durante la noche del domingo, cuando el jefe policiaco regresaba hacia Maxcanú.

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Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena para esclarecer lo sucedido, sin descartar ninguna línea de investigación, incluyendo factores como velocidad inmoderada, fallas en la motocicleta o la posible intervención de terceros.

El cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Forense y trasladado a Mérida para la autopsia correspondiente, cuyos resultados serán clave para determinar con exactitud las circunstancias del fallecimiento.

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