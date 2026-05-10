Conductor pierde el control y cae de un puente en la carretera Mérida-Progreso

Tres jóvenes salvaron la vida de milagro luego de que el automóvil en el que viajaban se precipitara desde un puente en la carretera Mérida–Progreso y terminara prácticamente volcado tras caer varios metros.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor circulaba presuntamente a exceso de velocidad y, al tomar el conocido puente de caracol, perdió el control del volante. El vehículo se salió del camino y cayó al vacío, quedando severamente dañado.

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Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a los números de emergencia, por lo que al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como paramédicos y personal de rescate.

Tras valorar a los ocupantes, las autoridades informaron que los tres jóvenes resultaron con lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado de emergencia a un hospital.

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La zona fue acordonada mientras se realizaban las labores para retirar la unidad siniestrada y deslindar responsabilidades. Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad y manejar con precaución para evitar este tipo de accidentes.