Operativo deja cuatro detenidos en Tulum por posesión de drogas

Cuatro personas fueron detenidas en Tulum durante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad municipal, estatal y fuerzas federales, luego de que presuntamente fueran sorprendidas en posesión de más de 261 dosis de narcóticos y estupefacientes.

De acuerdo con la información oficial, las detenciones se realizaron como parte de los operativos de vigilancia implementados en el municipio bajo el esquema denominado “Blindaje Tulum”, en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y personal del Ejército Mexicano.

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Entre las personas aseguradas se encuentran Gerardo Iván “N”, alias “El Ivancillo”, de 26 años y originario del Estado de México; Bryan “N”, alias “El Gordo”, de 25 años y también originario del Estado de México; Óscar Yael “N”, alias “El Oso”, de 24 años, originario de la Ciudad de México; así como José Joel “N”, de 20 años y de nacionalidad hondureña.

Según el reporte, durante la intervención fueron localizadas más de 261 dosis de distintas sustancias ilícitas, aunque las autoridades no precisaron el tipo exacto de narcóticos asegurados ni el punto específico donde ocurrió la detención. Los cuatro individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable participación en delitos contra la salud.

Las autoridades ministeriales serán las encargadas de determinar la situación jurídica de los detenidos conforme avance la integración de las investigaciones correspondientes. Hasta el momento tampoco se ha informado si los asegurados tendrían relación con algún grupo delictivo que opere en la región.

El operativo se suma a una serie de aseguramientos y detenciones realizadas en las últimas semanas en distintos puntos de Tulum, donde corporaciones de seguridad han reforzado acciones contra el narcomenudeo. En varios de estos casos han sido detenidas personas originarias de otros estados del país e incluso extranjeros, en medio del crecimiento de investigaciones relacionadas con la venta y distribución de drogas.

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La presencia de estupefacientes y las actividades ligadas al narcomenudeo continúan siendo una de las principales problemáticas de seguridad en este destino turístico, particularmente en zonas con alta movilidad de visitantes y trabajadores. Comerciantes y ciudadanos han señalado en distintas ocasiones su preocupación por el incremento de hechos relacionados con drogas y violencia.

Tras la captura, los cuatro detenidos fueron trasladados junto con las dosis aseguradas ante el Ministerio Público, donde se definirá si son vinculados a proceso por delitos contra la salud. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar el posible alcance de las actividades en las que estarían involucrados.