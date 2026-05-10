Falso reporte de balazos moviliza a policías; indigente fue golpeado con un machete en Cancún

Un reporte de un supuesto lesionado por disparos movilizó a las corporaciones policíacas la mañana de este domingo en la Supermanzana 212, en donde posteriormente se dio a conocer que una persona en condición de indigencia había recibido un fuerte golpe con el mango de un machete.

El agraviado resultó con una herida en la cabeza y acudió en busca de ayuda a una tienda de abarrotes que se ubica frente a una vivienda abandonada que utiliza para pasar las noches, en la calle Flamingo, entre las avenidas Niños Héroes y 20 de noviembre.

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Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar por el reporte de un lesionado de bala, en la entrada de la tienda de abarrotes y al verificar la situación, descartaron que la agresión se haya realizado con algún arma de fuego.

El lesionado, José Alfredo, de 30 años de edad, quien utiliza como vivienda una casa muestra de un proyecto de fraccionamiento, resultó con una herida en la cabeza, la cual ocasionó que la sangre cubriera parte de su rostro.

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Al lugar acudieron paramédicos de una ambulancia particular, quienes brindaron atención al agraviado y confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo cual no fue necesario su traslado al Hospital General, con lo que recibió las curaciones correspondientes en el mismo lugar.

Sobre la agresión, la víctima mencionó a los policías que se encontraba dormido en el interior de su vivienda, cuando despertó por un fuerte golpe en la cabeza, propinado por un sujeto que llevaba un machete en la mano y emprendió la huida.