Mujeres peleaban en la calle y terminaron exhibiendo presunta droga en Umán

Dos mujeres fueron imputadas por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, luego de ser sorprendidas presuntamente en posesión de droga conocida como cristal durante un altercado registrado en la comisaría de Hacienda Itzincab Palomeque, en el municipio de Umán.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), las acusadas identificadas como M.L.C.G. y L.C.M.P. enfrentan cargos por posesión con fines de suministro de metanfetamina, tras hechos ocurridos el pasado 11 de mayo de 2026.

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La indagatoria establece que ambas mujeres se encontraban discutiendo y agrediéndose físicamente sobre la calle 40 por 31 de dicha localidad, cuando de sus bolsos cayeron varias bolsitas de nylon tipo ziploc que contenían una sustancia granulada con características similares al narcótico conocido como cristal.

Según el reporte oficial, al percatarse de lo ocurrido intentaron ocultar las bolsas, pero fueron observadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes se aproximaron para verificar la situación. Posteriormente, personal de la FGE confirmó que el contenido correspondía a metanfetamina.

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Durante la audiencia correspondiente a la causa penal 103/2024, la representación social formuló la imputación y solicitó medidas cautelares para ambas acusadas.

La Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial determinó imponer diversas medidas cautelares, entre ellas la obligación de firmar periódicamente cada mes, la prohibición de salir del estado y someterse al cuidado y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares durante todo el tiempo que dure el proceso. Además, únicamente para M.L.C.G. se fijó una garantía económica de mil pesos.