Claudia Sheinbaum inaugura el Hospital General Naval de Yucalpetén en Progreso: EN VIVO

Continuando con su agenda de actividades en Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llega al puerto de Progreso, donde encabezará la inauguración del Hospital General Naval de Yucalpetén.

Acompañada del gobernador Joaquín Díaz Mena, así como autoridades estatales y federales, la Presidenta realizará el corte de listón oficial del nuevo nosocomio.

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El hospital brinda atención principalmente a personal militar y sus familias y opera parcialmente desde finales de enero pasado.

El nuevo complejo sustituirá al antiguo Sanatorio Naval ubicado en el centro de Progreso, edificio que durante años presentó carencias en equipamiento, medicamentos y servicios.

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Con este evento, la Presidenta cierra sus actividades públicas del día, pues el domingo 17 de mayo a las 10:00 de la mañana, inaugurará el nuevo Hospital Agustín O'Horán de Mérida.

De igual forma, se hará oficial la integración de Yucatán al IMSS-Bienestar durante el mismo evento, con lo cual, la entidad avanza en mejoras al servicio de salud.