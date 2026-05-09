Morena denuncia ataque contra candidata en Coahuila y exige investigar tentativa de feminicidio

El Movimiento Regeneración Nacional denunció una agresión física ocurrida en San Pedro, Coahuila, en contra de la candidata y coordinadora del Distrito 4, Delia Aurora Alvarado, así como de integrantes de su equipo de trabajo.

De acuerdo con el posicionamiento difundido por el partido, el ataque ocurrió mientras realizaban actividades políticas en vía pública, cuando presuntamente fueron interceptados por un grupo de personas armadas con bates y objetos metálicos.

Morena calificó los hechos como un acto de violencia política grave y aseguró que la agresión puso en riesgo la integridad física de sus militantes y simpatizantes.

Partido exige investigar tentativa de feminicidio

En el comunicado oficial, Movimiento Regeneración Nacional solicitó a la Fiscalía General del Estado de Coahuila investigar el caso bajo el delito de tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio.

La dirigencia morenista afirmó que el ataque no debe minimizarse debido a que incluyó amenazas directas y actos de intimidación política contra integrantes del movimiento.

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Asimismo, acusó que durante el actual proceso electoral persisten prácticas de violencia política destinadas a generar miedo y frenar la participación democrática en la entidad.

Morena acusa uso de grupos de choque en proceso electoral

El partido señaló que resulta preocupante que existan actores políticos dispuestos a utilizar grupos de choque para intimidar a adversarios políticos en medio de las campañas electorales.

En su posicionamiento, Morena sostuvo que este tipo de agresiones representan una amenaza para el ejercicio democrático y para la seguridad de candidatos, militantes y ciudadanos que participan en actividades políticas.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado sobre personas detenidas ni sobre avances oficiales en las investigaciones relacionadas con el ataque denunciado.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



Denuncia Morena agresión física en tentativa de feminicidio contra nuestra candidata Delia Hernández, en Coahuila



•⁠ ⁠La diputada Hernández Alvarado, candidata por el Distrito 4, sufrió agresión física junto a integrantes… pic.twitter.com/fDaIcK5iHN — Morena (@PartidoMorenaMx) May 9, 2026

Violencia política mantiene preocupación en entidades del país

El caso ocurre en un contexto donde distintos partidos políticos y organismos electorales han alertado sobre riesgos de violencia durante procesos electorales en diversas regiones de México.

Organizaciones civiles y autoridades han insistido en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para candidaturas y equipos de campaña, especialmente en escenarios donde se reportan amenazas, agresiones o intimidaciones políticas.

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