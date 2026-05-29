¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este viernes 29 de mayo? Procivy alerta por tormentas fuertes hoy

La permanencia de condiciones de inestabilidad atmosférica continuará provocando lluvias en gran parte de Yucatán este viernes 29 de mayo, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana se esperan lluvias ligeras y moderadas dispersas en diferentes municipios del estado. Sin embargo, a partir del mediodía y durante la tarde incrementará el potencial de precipitaciones fuertes e intensas, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

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Procivy detalló que estas condiciones se deben al establecimiento de una vaguada y al ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, fenómenos que mantendrán el ambiente inestable sobre la Península de Yucatán.

Municipios de Yucatán donde se esperan lluvias fuertes este viernes 29 de mayo

Aunque el pronóstico contempla afectaciones en buena parte del territorio yucateco, las lluvias más intensas podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche en municipios del centro, sur y oriente del estado.

Entre las zonas con mayor probabilidad de tormentas se encuentran Mérida, Valladolid, Tizimín, Tekax, Ticul, Oxkutzcab, Peto, Izamal y municipios cercanos.

Las autoridades estatales advirtieron que las lluvias podrían prolongarse hasta la noche en algunas regiones, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y caída de ramas debido al viento.

¿A qué hora comenzará a llover en Yucatán?

Según Procivy, durante las primeras horas del día predominarán lluvias ligeras y moderadas aisladas.

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No obstante, el pronóstico indica que las precipitaciones más fuertes comenzarán a desarrollarse después del mediodía, intensificándose entre la tarde y la noche.

Además de las lluvias, se prevé ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de entre 32 y 34 grados Celsius en Yucatán.

Vientos fuertes y oleaje en la costa yucateca

Protección Civil también informó que el viento será del este y sureste por la mañana, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora.

Por la tarde cambiará al este-noreste, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en municipios costeros y de 30 a 40 kilómetros por hora en el interior del estado.

En la costa de Yucatán se espera oleaje de entre 1 y 1.5 metros de altura.

Lluvias continuarán durante el fin de semana en Yucatán

Procivy adelantó que durante el fin de semana persistirá el potencial de lluvias de diversa intensidad en Yucatán, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

Ante ello, las autoridades recomendaron evitar cruzar calles inundadas, resguardarse durante tormentas eléctricas y mantenerse informados mediante los canales oficiales de Protección Civil Yucatán.