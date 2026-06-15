Violencia y abuso contra una menor en Kanasín terminan con condenas de hasta 20 años

El Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento dictó sentencias condenatorias de 14 y 20 años de prisión contra Nahomi S. y Bryan Imanol C., respectivamente, tras acreditarse su responsabilidad en delitos cometidos en agravio de una menor de edad en el municipio de Kanasín.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el juicio oral, los hechos ocurrieron entre mayo y julio de 2023 en un predio del fraccionamiento Bella Vista de Mulchechén.

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La causa penal 81/2024 establece que las personas sentenciadas aprovecharon la cercanía vecinal con la familia de la víctima para realizar conductas de índole sexual y agresiones en contra de la menor, empleando violencia física y psicológica.

Tras el fallo condenatorio, se realizó la audiencia de individualización de sanciones, donde se determinó que Bryan Imanol C. deberá cumplir una pena de 20 años de prisión y el pago de tres mil 700 días de multa por los delitos de violación equiparada y abuso sexual.

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Por su parte, Nahomi S. fue sentenciada a 14 años de prisión y al pago de mil 200 días de multa por el delito de abuso sexual.

Asimismo, el Tribunal ordenó el pago de la reparación del daño material y una compensación de 50 mil pesos por concepto de daño moral para cada una de las personas sentenciadas.

Finalmente, la autoridad judicial citó a las partes involucradas para el próximo 19 de junio, fecha en la que se realizará la audiencia de lectura y explicación de la sentencia.