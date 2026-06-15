Técnico aprovecha instalación de internet para robar imágenes íntimas de una clienta en Mérida

Un técnico instalador de internet fue vinculado a proceso en Mérida luego de presuntamente apoderarse y enviarse fotografías íntimas de una clienta sin su consentimiento, aprovechando que tuvo acceso al teléfono celular de la víctima mientras realizaba un servicio en un domicilio del fraccionamiento Sian Kaan IV.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Diego Jesús R.Ch. enfrenta cargos por el delito contra la intimidad personal, tras los hechos ocurridos el pasado 6 de junio, cuando acudió a instalar un servicio de internet en una vivienda ubicada al sur de la capital yucateca.

Noticia Destacada Dos vehículos quedaron calcinados en predio abandonado en Mulchechén

De acuerdo con la investigación contenida en la causa penal 344/2026, la usuaria le facilitó su dispositivo móvil al técnico para configurar una aplicación necesaria para el funcionamiento del servicio. Sin embargo, presuntamente el sujeto aprovechó el acceso al celular para ingresar a la galería de imágenes y enviarse fotografías de contenido íntimo a través de WhatsApp a su propio número telefónico.

Durante la continuación de la audiencia realizada ante la Juez Primero de Control con sede en Mérida, fiscales de litigación presentaron los datos de prueba reunidos en la carpeta de investigación, los cuales fueron considerados suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso contra el acusado.

Noticia Destacada Hombre de 81 años muere en un motel del Periférico de Mérida

Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual tanto la defensa como la parte acusadora podrán aportar más elementos relacionados con el caso.

Como parte de las medidas cautelares impuestas desde la audiencia inicial y que permanecerán vigentes durante todo el proceso, Diego Jesús R.Ch. deberá acudir a firmar periódicamente, tiene prohibido salir del Estado y permanecerá bajo vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

Además, no podrá acercarse ni mantener contacto con la víctima, su domicilio o los testigos involucrados en el proceso judicial.