Bebé es golpeado y fracturado durante un pleito entre mujeres en Yucatán

Una bebé de un año de edad resultó con traumatismo y una presunta fractura de cadera luego de verse involucrada en un altercado entre adultas en Dzilam González.

De acuerdo con la denuncia pública realizada por su madre a través de redes sociales, aseguró que los hechos dejaron a la menor con lesiones de consideración y que buscará que el caso sea investigado por las autoridades.

Según el testimonio de la denunciante, el conflicto comenzó como una discusión. En ese momento, la hermana de la madre sostenía en brazos a la menor cuando, presuntamente, fue agredida físicamente por dos mujeres, una señalada como Rossana C. y la otra como la esposa de un hombre conocido como Papucho.

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La madre relató que, al percatarse de que la confrontación se tornaba violenta, intervino para intentar separar a las involucradas y proteger a su hija. Sin embargo, durante el forcejeo, una de las presuntas agresoras golpeó a la bebé en la cabeza y posteriormente la sujetó de una pierna para jalonearla, acción que, según su versión, provocó las lesiones que requirieron atención médica de urgencia.

Familiares trasladaron a la menor al Hospital General Agustín O’Horán, en Mérida, donde fue sometida a diversos estudios médicos. De acuerdo con la madre, los primeros diagnósticos señalaron que la bebé presenta traumatismo y posible fractura de cadera, además de fuertes dolores derivados de la lesión, por lo que continúa bajo valoración médica.

La madre señaló que presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado.