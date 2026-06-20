Hallan sin vida a jardinero en alberca de Montebello

La mañana de ayer, residentes de una privada ubicada en la calle 17 entre 10 y 12 del fraccionamiento Montebello, en el Norte de Mérida, reportaron el hallazgo de un trabajador de jardinería sin vida dentro de una alberca.

Según los primeros reportes, el hallazgo ocurrió cuando una vecina que caminaba por la zona observó algo inusual en una piscina del complejo habitacional. Al acercarse, descubrió que se trataba de una persona flotando en el agua.

La mujer solicitó apoyo a un familiar, lograron sacar al hombre de la piscina y pidieron ayuda a las autoridades policiacas a través del 9-1-1. Técnicos en urgencias médicas de la SSP arribaron al sitio, pero sólo confirmaron que la víctima no contaba con signos vitales.

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El ahora fallecido fue identificado con las iniciales C.R.C.C., de 34 años, vecino de la comisaría de Santa Gertrudis Copó. Según información preliminar, laboraba como jardinero y realizaba mantenimiento de áreas verdes dentro de la privada.

Al confirmarse el deceso, elementos de la SSP delimitaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos especializados realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias.

Las autoridades ministeriales iniciaron investigaciones para determinar las causas exactas del fallecimiento y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el lamentable suceso.

Familiares del difunto acudieron a la zona para participar en las diligencias. El caso consternó a vecinos, quienes manifestaron su sorpresa por lo ocurrido en uno de los sectores residenciales más tranquilos del norte de Mérida.