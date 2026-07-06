Embarazada termina hospitalizada luego de choque entre motocicletas en Tizimín

Una mujer embarazada resultó lesionada tras verse involucrada en un accidente entre dos motocicletas en calles de la colonia Santa Cruz en Tizimín en un hecho que causó indignación entre vecinos, luego de que presuntamente fuera abandonada por el hombre que la acompañaba.

El percance ocurrió sobre la calle 51 con 30, donde, por causas que aún se investigan, dos motocicletas colisionaron de manera aparatosa.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, la mujer, quien se encuentra en estado de gestación, quedó tendida sobre el pavimento tras el impacto. Testigos señalaron que el hombre que viajaba con ella, presuntamente su esposo, en lugar de permanecer en el sitio para auxiliarla o esperar la llegada de los cuerpos de emergencia, abordó nuevamente su motocicleta y se retiró del sitio.

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La situación generó molestia entre vecinos y personas que presenciaron el accidente, quienes no dudaron en acercarse para brindar ayuda a la lesionada y solicitar de inmediato la presencia de los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de la Policía Municipal, quienes le proporcionaron los primeros auxilios a la mujer y la estabilizaron debido a su estado. Posteriormente, elementos de la Cruz Roja Mexicana la trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica especializada y se verificara tanto su estado de salud como el del feto.

En tanto, familiares de la mujer llegaron al lugar del accidente para acompañarla durante la emergencia y darle seguimiento a su atención médica.

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Cabe señalar que el otro motociclista involucrado en el percance también aprovechó la confusión generada tras el choque para darse a la fuga, por lo que las autoridades recaban información para esclarecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.

Horas más tarde, familiares de la mujer ofrecieron una versión distinta sobre la actuación del presunto esposo, indicando que éste se retiró del lugar con la intención de intentar alcanzar al otro motociclista involucrado, el cual había escapado tras el accidente. No obstante, esta aún no ha sido confirmada por las autoridades, las cuales llevarán a cabo las investigaciones correspondientes sobre este suceso.