Atienden reportes de serpientes dentro de dos automóviles en Umán; una era una boa de casi metro y medio

En un lapso de apenas dos días, elementos de la Policía Municipal de Umán atendieron dos reportes relacionados con serpientes que se introdujeron en vehículos estacionados en distintos fraccionamientos del municipio, situaciones que requirieron la intervención de los cuerpos de emergencia para evitar riesgos a la población.

El primer incidente ocurrió la noche del martes 4 de agosto, alrededor de las 21:20 horas, sobre la calle 45 por 48 del fraccionamiento Piedra de Agua. De acuerdo con el reporte oficial, una vecina solicitó el apoyo de las autoridades luego de que habitantes de la zona observaran una serpiente cerca de un automóvil Chevrolet de color negro.

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Al intentar alejar al reptil, este se introdujo debajo del área del motor del vehículo, por lo que los policías municipales acordonaron preventivamente la zona y solicitaron la intervención del cuerpo de Bomberos, cuyos elementos realizaron las maniobras necesarias para localizar al animal y evitar riesgos para las familias y personas que transitaban por el lugar.

Un día después, este miércoles 5 de agosto, se registró un hecho similar en el fraccionamiento Bosques de Umán. En esta ocasión, alrededor de las 12:40 horas, el conductor de un vehículo pidió ayuda tras descubrir que una serpiente se había introducido en el área del tablero y la caja de fusibles de la unidad.

Luego de una inspección y las maniobras correspondientes, los elementos de la Policía Municipal lograron capturar una boa constrictora de aproximadamente 1.20 metros de longitud, sin que se reportaran personas lesionadas.

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Posteriormente, el ejemplar fue trasladado y liberado en una zona adecuada de su hábitat natural, siguiendo los protocolos para el manejo de fauna silvestre.

Ante estos casos, la Policía Municipal de Umán reiteró el llamado a la ciudadanía para no intentar capturar o manipular serpientes u otros animales silvestres por cuenta propia y reportar de inmediato cualquier avistamiento a los números de emergencia, a fin de que personal capacitado atienda la situación de manera segura.