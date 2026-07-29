Mujer es hospitalizada tras ser mordida por una serpiente de cascabel en Mérida

Una mujer de 47 años de edad resultó lesionada tras ser mordida por una serpiente de cascabel mientras realizaba labores domésticas en un predio de la comisaría de Oncán, al oriente de Mérida.

El incidente movilizó a paramédicos, quienes le brindaron atención de emergencia debido al riesgo que representa el veneno de esta especie.

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De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue sorprendida por el reptil, que la mordió en el tobillo izquierdo. Tras el ataque, familiares solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, por lo que elementos de auxilio acudieron al lugar para estabilizar a la víctima y valorar la gravedad de la lesión.

Posteriormente, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital General Dr. Agustín O'Horán, donde permanece bajo observación médica y recibe atención especializada para prevenir complicaciones derivadas de la mordedura.

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Tras el incidente, un familiar dio muerte a la serpiente de cascabel, mientras las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre el estado de salud de la paciente.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a extremar precauciones en patios, jardines y áreas con vegetación, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando es más frecuente el desplazamiento de este tipo de reptiles hacia zonas habitadas.