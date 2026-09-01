Serpientes y tarántulas salen de predio abandonado de la CFE en Hopelchén, denuncian vecinos

Vecinos de la calle 24 y 25 de la colonia Centro y San Román señalaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un enorme predio en el abandono y con monte medio, del cual han salido serpientes, tarántulas y otras especies, convirtiéndose en un riesgo para sus familias y exigiendo a la paraestatal atender esa anomalía que ha generado descontento social.

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​Por separado, Elvia del Socorro Moo Tun, José Rafael Acosta Baas y Norma Victoria Yam Caamal, vecinos de las calles antes mencionadas, expresaron que esa paraestatal tiene en la esquina de la calle 24 y 25 un enorme lote en el abandono, en el cual hay una enorme torre de telecomunicaciones y cuyo predio está desde hace un año desatendido porque no lo mandan a limpiar.

​Los declarantes coincidieron en decir que, con las últimas lluvias, la maleza y la hierba de ese enorme predio han crecido. Indicaron que en años anteriores han acudido a las oficinas de la CFE que están cerca del lote y han exigido a los directivos de esa empresa que limpien el predio, pero nadie les hace caso.

Habitantes denunciaron la constante salida de serpientes, tarántulas y fauna ponzoñosa. / Mauriel Koh

​Ante ello, pidieron el apoyo de las autoridades municipales para que intercedan y obliguen a la CFE a limpiar su terreno, pues ya existe descontento social por el riesgo que tienen las familias que viven cerca y los vecinos que se ven en la necesidad de caminar junto a él.

​Doña Elvia del Socorro señaló que sus nietos y otros niños juegan en la calle junto al predio y están en peligro de ser mordidos por alguna serpiente, pues dijo que es común ver que de ese enorme terreno salgan víboras, tarántulas y otros animales ponzoñosos.

​De su lado, don José Rafael mencionó que a diario transita con su bicicleta junto a ese predio porque vive más arriba, hacia la colonia San Román, e indicó que existe un verdadero riesgo para las familias que viven enfrente y a un costado.

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​Asimismo, doña Norma Victoria mencionó que vive al lado del terreno sobre la calle 22 y explicó que hace tres días una serpiente coralillo estaba colgada en la barda, por lo que el riesgo de morder a alguna persona que caminara sobre la banqueta era latente y tuvo que pedir a la gente que caminara del otro lado.

​El predio es monte y en su parte exterior la maleza está alta, además hay mucha pica pica, reiteró la vecina afectada sobre la situación de la barda perimetral que está junto a su casa.

​Los vecinos mencionaron que, si después de esta publicación la CFE no limpia su predio, se reunirán para protestar en las oficinas de esa empresa, pues afirmaron que el tema del predio abandonado es de seguridad para las familias del sector.

JGH