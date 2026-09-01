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Yucatán / Mérida

Conciertos en Mérida 2026: Conoce quiénes son los artistas que llegarán a la ciudad en septiembre

La ciudad de Mérida tiene una amplia cartelera de conciertos durante el mes de septiembre.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

1 de sept de 2026

1 min

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Sin Bandera, Álvaro Díaz y Young Miko llegan en concierto a Mérida
Sin Bandera, Álvaro Díaz y Young Miko llegan en concierto a Mérida / Especial

La ciudad de Mérida albergará diversos conciertos durante el mes de agosto ante el inicio de diversas actividades y la llegada de artistas como parte de sus giras en México

Artistas de talla nacional e internacional llegarán a la capital yucateca debido a que realizarán giras en el país durante este año.

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Son diversos artistas, desde actuales hasta de trayectoria extensa, quienes se reunirán con sus fanáticos yucatecos y de otras partes del país.

  • Sin Bandera - 5 de septiembre
  • Álvaro Díaz - 19 de septiembre
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  • Julieta Venegas - 23 de septiembre
  • Young Miko - 25 de septiembre

Más artistas podrían sumarse a las actividades de conciertos en la ciudad de Mérida durante este mes de agosto ante el interés de artistas por presentarse en la entidad.

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