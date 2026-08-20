Mujer enfrenta proceso por dejar a su perro amarrado sin agua y alimento en Progreso

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación por el delito de crueldad animal contra María de La Cruz Q.T., señalada por presuntamente causar daños a un perro criollo en la colonia Revolución, en el puerto de Progreso.

Durante la audiencia inicial, realizada ante la Juez Tercera de Control del Primer Distrito, con sede en Progreso, los fiscales de litigación expusieron los datos de prueba reunidos y solicitaron que la acusada fuera vinculada a proceso.

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Sin embargo, la imputada solicitó que su situación jurídica se resuelva dentro del plazo constitucional, por lo que la autoridad judicial citó a las partes para reanudar la audiencia el próximo 26 de agosto, cuando se determinará si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal.

De acuerdo con la carpeta de investigación judicializada bajo la causa penal 37/2026, los hechos ocurrieron el pasado 2 de mayo, así como durante los días previos, en un domicilio ubicado sobre la calle 48 de la colonia Revolución.

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La investigación establece que la mujer presuntamente mantenía al canino privado de alimento, agua y un espacio adecuado para su alojamiento. El animal permanecía amarrado con una cadena que limitaba su movilidad en el patio delantero de la vivienda, situación que habría provocado un severo deterioro físico.

Ante estos hechos, la representación social solicitó la imposición de medidas cautelares durante la audiencia inicial. Tras analizar la petición, la Juez de Control determinó que la acusada deberá acudir periódicamente a firmar y tendrá prohibido salir del Estado sin autorización judicial mientras continúe el proceso.

La audiencia del próximo 26 de agosto será clave para determinar la situación jurídica de la imputada y definir si el caso avanza formalmente a la siguiente etapa judicial.