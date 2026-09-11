Centros comerciales abandonados y locales cerrados reflejan crisis en plazas de Cancún

La crisis de plazas comerciales en la ciudad se manifiesta con locales vacíos y plazas abandonadas y otras con baja ocupación, con algunos locales llevando meses sin ocupar. Esto se debe a una desaceleración económica que afecta a la actividad turística, industrial y de construcción en la región, pero también Quintana Roo que basa en más del 80% su producto interno bruto en la actividad terciaria como es el turismo.

Durante un recorrido, POR ESTO! recabó testimonios de locatarios quienes destacaron que uno de los factores principales detrás de esta tendencia, además de la baja temporada turística que refleja ocupación de 52.2%, también es la migración de consumidores hacia plataformas digitales, lo que ha reducido el flujo de clientes en establecimientos físicos.

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A esto se suma la percepción de que los negocios en línea ofrecen mayores facilidades de operación, menores costos fijos y, en algunos casos, la posibilidad de trabajar desde esquemas más flexibles o incluso informales.

Comerciantes señalaron que el aumento en las rentas de los locales ha sido un factor determinante para el cierre o reubicación de varios negocios. “Ya no es sostenible mantener un punto de venta fijo con los arrendamientos y gastos actuales”, comentaron.

Trabajadoras de restaurantes en La Isla señalaron que su actividad llega a solo 40% / Rodolfo Flores

Expusieron que actualmente el metro cuadrado de un local en puntos estratégicos como en avenidas Tulum, Kabah o zona hotelera puede superar los 80 mil pesos.

Plazas comerciales en la zona hotelera como Lagunas, Mayafair, Caracol en pleno corazón de Cancún y en donde el flujo turístico es ligeramente más notable en esta temporada, lucen con locales cerrados y semi abandonados.

Otras plazas comerciales como Flamingos ubicada a la altura del kilómetro 11 del bulevar Kukulcán, así como Urban Center en el centro de la ciudad, operan con algunos comercios, el resto de los locales están cerrados.

Las trabajadoras de restaurantes en Plaza La Isla, que es la más visitada, mencionaron que aun así, las ventas apenas alcanzan un promedio de 40 por ciento, además en el caso de restaurantes, los empleados solo están percibiendo su salario que en muchos casos se ajusta al mínimo, es decir poco más de 9 mil pesos quincenales, pues han dejado de fluir las propinas.

En tanto, el reporte de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, indica ocupación en la zona hotelera de Benito Juárez Cancún de solo el 52.2% en las 35 mil 870 habitaciones con la presencia de 41 mil 193 visitantes.