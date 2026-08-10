Carlos May Vera lleva 23 días desaparecido en Teabo; intensifican búsqueda entre el monte

Un operativo de búsqueda se mantiene en la región Centro-Sur del estado para localizar a Carlos William May Vera, de 50 años de edad, quien permanece desaparecido desde el pasado 18 de julio, cuando fue visto por última vez en calles de la zona Centro de este municipio.

En las labores participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), bomberos, dos binomios caninos, agentes de la Policía Municipal de Teabo, personal especializado de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Yucatán (CBPY) y familiares del extraviado, quienes han recorrido diferentes zonas de monte en busca de algún indicio que permita conocer su paradero.

Recientemente, las brigadas realizaron una intensa jornada de búsqueda en los montes aledaños al rancho Nohbohón, donde peinaron aproximadamente 6.5 kilómetros de espesa vegetación de la zona.

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Hasta el cierre de esta edición, se ha informado que no se han obtenido resultados positivos y continúan las labores para tratar de ubicar al hombre.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la CBPY, con folio estatal CBPY/033/2026 y carpeta 61/2026, Carlos William May Vera fue visto por última vez el 18 de julio de 2026, en la calle 34 entre 37 y 39, en la zona Centro de Teabo.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul oscuro, tenis beige lisos con agujetas y cinturón negro. La ficha señala que no portaba camisa ni playera.

Como características físicas, se informó que mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, pesa alrededor de 75 kilogramos y es de complexión regular y tez morena clara.

Tiene el rostro redondo, frente mediana, mentón ovalado y, cejas regulares y anguladas.

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Entre sus señas particulares se encuentra un tatuaje en forma de hoja de marihuana, de color verde, que cubre parte del pecho y la región abdominal, y de otros en ambos brazos y antebrazos.

Se indicó que también presenta una cicatriz de aproximadamente 10 centímetros en la parte central de la frente.

Familiares solicitaron el apoyo de habitantes de Teabo y municipios vecinos para que, en caso de reconocerlo o contar con algún dato que pueda contribuir a su localización, lo comuniquen de inmediato a las autoridades correspondientes.

La Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Yucatán puso a disposición los números 9999303100, extensión 10094, y WhatsApp 9991777203, para recibir cualquier información relacionada con el caso.

Las autoridades pidieron que los datos sean proporcionados por los canales oficiales.

El caso se suma a otros reportes de personas desaparecidas en municipios del Sur de Yucatán que, hasta la fecha, continúan sin ser localizadas.

Entre ellos se encuentra Juan Diego Pech Cetina, quien desapareció el 29 de marzo de este año en la carretera Akil-Oxkutzcab y cuyo paradero aún se desconoce.

También permanece pendiente la localización de Lázaro Poot Chan, de 81 años, vecino de la comisaría de Yaxhom, en el municipio de Oxkutzcab, quien salió de su domicilio a mediados de mayo con destino a su parcela y ya no regresó.

Mientras continúan las acciones de búsqueda de Carlos William May Vera, sus familiares mantienen la esperanza de obtener información que permita localizarlo y conocer su situación.

Por ello, reiteraron el llamado para reportar cualquier dato que pueda ser de utilidad para las autoridades que pueda ayudar a encontrar a los desaparecidos.