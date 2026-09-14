Fiesta de XV años termina en tragedia en Panabá: adulto mayor muere en plena celebración

Lo que debía ser una noche de alegría y convivencia familiar terminó en tragedia en la comisaría de Yalsihón, luego de que un hombre de 74 años perdiera la vida de manera repentina mientras participaba en una celebración de XV años.

El adulto mayor había acudido al festejo en compañía de su esposa, como invitado de la familia que organizó el evento. De acuerdo con la información recabada, ambos se encontraban conviviendo con normalidad y, en determinado momento de la noche, decidieron salir a la pista para disfrutar de la música.

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Fue, mientras se encontraba bailando, cuando el hombre comenzó a sentirse mal. La situación ocurrió de manera inesperada y, en cuestión de segundos, perdió la estabilidad hasta desplomarse en el área.

El incidente provocó que la fiesta se detuviera por completo. La música dejó de sonar mientras familiares y otros asistentes se acercaban para tratar de auxiliar al hombre, quien permanecía tendido en el suelo.

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Ante la emergencia, se solicitó la presencia de los cuerpos de auxilio. Cuando los paramédicos arribaron al sitio y valoraron al adulto mayor, determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, se llevaron a cabo los procedimientos establecidos para el levantamiento del cuerpo y las investigaciones que permitirán determinar oficialmente las circunstancias del fallecimiento.