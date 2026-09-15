Tragedia consterna a Umán por la muerte de una menor de 12 años

Un ambiente de profunda tristeza y consternación embarga a los vecinos del fraccionamiento Valle Umán, luego de que ayer en la mañana se registrara el lamentable fallecimiento de una menor de apenas 12 años de edad en el interior de su domicilio.

El trágico suceso movilizó de manera inmediata a los cuerpos de emergencia y a las autoridades policiales del municipio, dejando una estela de dolor entre quienes residen en la zona.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, los hechos fueron descubiertos por la propia madre de la niña.

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Al ingresar a la habitación se percató de que la menor se encontraba suspendida de una soga atada al hamaquero, por lo que actuó de forma desesperada para auxiliarla y retirarla de esa posición, solicitando al mismo tiempo la presencia urgente de los servicios de socorro mediante los números de emergencia.

En cuestión de minutos, al predio arribaron agentes de la Policía Municipal Coordinada de Umán y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), acompañados por paramédicos de la corporación local.

Sin embargo, a pesar de la rápida intervención de los socorristas, al valorar a la pequeña únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales, declarando de manera oficial el deceso en el sitio.

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Las fuerzas de seguridad procedieron a delimitar la zona para mantener en custodia el área y preservar la escena. Mientras tanto, en las inmediaciones del inmueble, familiares de la víctima permanecieron sumidos en el dolor y la desesperación ante la irreparable pérdida que conmocionó a los habitantes del rumbo.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo) se presentó en el inmueble para llevar a cabo el levantamiento de indicios, el peritaje correspondiente y el posterior traslado del cuerpo para cumplir con las diligencias que marca la ley.

Debido a la naturaleza del acontecimiento, la sensibilidad del caso y el debido respeto al luto de la familia, las autoridades mantuvieron bajo reserva mayores detalles sobre la investigación.