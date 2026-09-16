Venezuela necesitará hasta 21 mil millones de dólares para recuperarse de los terremotos

Venezuela requerirá hasta 21 mil millones de dólares para atender la recuperación y reconstrucción tras los terremotos del pasado 24 de junio, de acuerdo con la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA) presentada este 15 de septiembre.

El informe, elaborado con participación del Gobierno venezolano, Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, calculó en 14 mil 831 millones de dólares los daños y pérdidas ocasionados por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en siete estados del país.

La estimación de 21 mil millones de dólares no contempla únicamente la reparación de infraestructura, sino también medidas para reducir riesgos futuros, fortalecer la resiliencia y reconstruir bajo nuevos criterios de seguridad.

¿Qué incluye el plan de recuperación de Venezuela?

La evaluación revisó afectaciones en sectores sociales, productivos y de infraestructura, además de otros factores relacionados con la recuperación de las comunidades.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe participaron con acompañamiento técnico.

Noticia Destacada ¿Se pueden predecir los terremotos? Esto dice la ciencia sobre las señales antes de un gran sismo

El PNUD explicó que los resultados servirán para definir prioridades y elaborar un Marco de Recuperación Resiliente, que funcionará como base para organizar proyectos, recursos y acciones de reconstrucción.

Delcy Rodríguez recibe evaluación sobre daños por terremotos

La directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, presentó los resultados y se reunió en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El Gobierno venezolano busca que el diagnóstico permita establecer una sola hoja de ruta para la reconstrucción de las zonas afectadas.

El PNUD había estimado inicialmente daños físicos directos por 6 mil 700 millones de dólares, pero esa primera valoración se realizó apenas horas después de los terremotos mediante imágenes satelitales y modelos sísmicos.

Durante su visita a La Guaira 🇻🇪, Michelle Muschett, directora regional de @PNUDLAC, escuchó a sus habitantes y conoció el trabajo conjunto con las autoridades y comunidades en evaluaciones técnicas, acompañamiento psicosocial y apoyo a la atención en salud en el territorio.💙 pic.twitter.com/lYZzQCbvgR — PNUD Venezuela (@PNUDVenezuela) September 15, 2026

La nueva evaluación amplió el análisis y elevó considerablemente el costo previsto para la recuperación.

Los terremotos del 24 de junio afectaron zonas de Caracas y estados como La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua, además de provocar daños en viviendas, servicios e infraestructura.

IO