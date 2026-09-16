Cateo de un inmueble deja una mujer detenida y drogas aseguradas en Villas del sol de Playa del Carmen

Un ostentoso operativo coordinado entre las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno culminó en las primeras horas de este día con el aseguramiento de un inmueble, la incautación de estupefacientes, equipo de videovigilancia presuntamente utilizado para labores de "halconeo" y la detención de una mujer, tras una diligencia de cateo efectuada en el fraccionamiento Villas del Sol Tercer Parque. ​

El despliegue de seguridad se concentró específicamente sobre la calle Águilas, vialidad que fue prácticamente cercada por decenas de efectivos fuertemente armados. Elementos del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, así como agentes de la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE), implementaron un perimeter de seguridad de alto nivel que paralizó momentáneamente el tránsito vehicular y peatonal en el sector.

Noticia Destacada Catean taller de motos en Playa del Carmen; aseguran unidades presuntamente robadas

​De acuerdo con los primeros reportes recabados en el sitio, la intervención respondió a una orden judicial obtenida por un Juez de Control, derivada de trabajos de inteligencia e investigaciones previas relacionadas con el narcomenudeo en la zona urbana del municipio de Solidaridad. Al ingresar al predio señalado, las autoridades procedieron a la revisión exhaustiva de cada uno de los espacios de la vivienda.

Durante la inspección técnica, los peritos de la Fiscalía aseguraron varias dosis de sustancias con características similares a narcóticos, las cuales se encontraban embaladas y listas para su presunta distribución al menor menudeo. Asimismo, se procedió al desmantelamiento y aseguramiento de un sistema de cámaras de videovigilancia que apuntaba de manera estratégica hacia la calle. Se presume que estos dispositivos eran operados de forma clandestina para monitorear el movimiento de la zona y alertar sobre la presencia de las patrullas policiacas.

Noticia Destacada Detectan a siete menores en situaciones de trabajo infantil en Playa del Carmen

​En el lugar de los hechos, las fuerzas de seguridad lograron la detención de una mujer, de quien hasta el momento no se ha revelado la identidad oficial por motivos del debido proceso. La imputada fue trasladada bajo custodia militar y policial a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para ser puesta a disposición del Ministerio Público.

​Será en las próximas horas cuando las autoridades competentes determinen la situación jurídica de la detenida y el pesaje oficial del material estupefaciente incautado. Mientras tanto, el inmueble ubicado sobre la calle Águilas permaneció bajo resguardo policial con los correspondientes sellos de aseguramiento colocados en sus accesos principales.