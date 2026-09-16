Atacan con bombas molotov a un establecimiento de la colonia Ejido de Playa del Carmen

Un ataque con bombas molotov contra un establecimiento comercial ubicado en la colonia Ejido de Playa del Carmen movilizó la noche de este martes a corporaciones de emergencia y seguridad, generando alarma entre los habitantes de la zona debido a la violencia con la que operaron los agresores.

Los hechos ocurrieron sobre la concurrida avenida Constituyentes, específicamente entre las calles 35 y 40, un sector que en los últimos meses ha registrado diversas incidencias delictivas que mantienen en alerta tanto a los comerciantes locales como a los residentes permanentes.

Noticia Destacada Hombre es vinculado a proceso por presuntamente atacar con un cóctel molotov a su expareja en Chetumal

De acuerdo con los primeros reportes policiales, sujetos hasta el momento desconocidos arribaron al lugar y lanzaron los artefactos incendiarios directamente hacia el interior del local comercial, lo que desató un siniestro que amenazaba con extenderse a los negocios contiguos ante la presencia de material flamable.

El estruendo y la densa columna de humo alertaron de inmediato a los vecinos, quienes sin dudarlo marcaron al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo urgente de las autoridades y de los cuerpos de rescate, temiendo que el fuego pudiera alcanzar los tanques de gas o las instalaciones eléctricas de las viviendas cercanas. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se trasladaron con prontitud al sitio señalado y, tras varios minutos de intensas labores de sofocación y enfriamiento, lograron controlar las llamas por completo, evitando de esta manera una tragedia mayor o daños estructurales severos en los predios colindantes.

Bomberos lograron controlar las llamas por completo / Especial

Una vez que la zona fue declarada segura por los vulcanos, peritos y elementos preventivos ingresaron al inmueble para realizar la inspección ocular correspondiente, confirmando que afortunadamente el local se encontraba completamente vacío, cerrado y sin actividad comercial al momento del atentado, por lo que las autoridades descartaron la presencia de personas lesionadas o intoxicadas, reduciéndose el saldo oficial únicamente a daños materiales de consideración.

No obstante, de manera extraoficial comenzó a circular la versión entre testigos y allegados a la víctima de que los dueños del establecimiento habrían sido blanco de extorsiones y amenazas telefónicas durante los días previos al atentado, supuestamente vinculadas al cobro de derecho de piso por parte de células delictivas que operan en la Riviera Maya; sin embargo, esta línea de investigación preliminar aún no ha sido confirmada de manera oficial por la Fiscalía General del Estado, instancia que mantiene abiertas todas las hipótesis posibles.

Noticia Destacada Madrugada de violencia en Puerto Aventuras: atacan bar con bombas molotov

Ante la situación, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal procedieron a realizar el acordonamiento perimetral de la cuadra con cinta restrictiva para preservar las posibles evidencias, tales como fragmentos de vidrio y residuos de combustible, dando parte inmediata a la Policía de Investigación y al personal ministerial.

La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil exacto del ataque y dar con el paradero de los responsables, quienes presuntamente habrían escapado a bordo de una motocicleta o un vehículo compacto aprovechando la oscuridad de las calles secundarias.