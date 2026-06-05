Semar asegura embarcación con equipo de pesca ilegal en costas de Yucatán

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron una embarcación menor con equipo especializado para pesca submarina tras un operativo de vigilancia realizado frente a las costas de Yucatán, como parte de las acciones para combatir actividades ilegales en el mar.

La intervención ocurrió el pasado 4 de junio, cuando personal de la Armada de México detectó una nave sospechosa a aproximadamente 25.9 kilómetros al noroeste de Puerto Progreso. De acuerdo con el reporte oficial, al marcarles el alto para una inspección de rutina, los ocupantes ignoraron las indicaciones de las autoridades navales.

Noticia Destacada Arrecife Alacranes bajo amenaza: acusan captura de langosta en temporada de veda

Ante esta situación, se desplegó un seguimiento controlado que concluyó con el aseguramiento de la embarcación en las inmediaciones de Yucalpetén. Posteriormente, los marinos realizaron una revisión detallada del interior de la nave.

Durante la inspección fueron localizados 400 litros de gasolina, un compresor de aire, un tanque artesanal para almacenamiento de aire, un tanque de buceo de aluminio, dos arpones para pesca submarina, aletas, visores, un regulador y una manguera flexible, equipo presuntamente utilizado para actividades de extracción marina.

Noticia Destacada Yucatán vigila la costa para evitar un caso como en Mahahual; monitorean proyectos turísticos e inmobiliarios

La Semar informó que los cinco tripulantes no pudieron acreditar permisos de pesca ni documentación oficial para realizar labores de captura de especies marinas. No obstante, al momento del aseguramiento no se encontró producto pesquero a bordo.

Las autoridades también confirmaron que los ocupantes recibieron revisión médica y se encontraban en buen estado de salud. En tanto, personal de la Capitanía de Puerto efectuó las diligencias correspondientes para integrar el acta legal del caso.

Finalmente, el material asegurado quedó bajo resguardo de la Novena Zona Naval, mientras que la embarcación fue puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar posibles responsabilidades relacionadas con pesca ilegal en aguas yucatecas.