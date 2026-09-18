Muerte por ameba comecerebros en Mérida sigue sin denuncia; Fiscalía de Yucatán no ha abierto investigación

La muerte del instructor de actividades acuáticas relacionada con Naegleria fowleri en el lago artificial de Plaza La Isla todavía no ha derivado en una investigación penal, debido a que hasta anteayer no se había presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

El fiscal Juan Manuel León León informó que la dependencia no ha abierto una carpeta de investigación y permanece a la espera de que familiares del fallecido u otras personas con interés jurídico presenten una denuncia que permita iniciar formalmente las diligencias.

La ausencia de una investigación ministerial ocurre mientras la Secretaría de Salud de Yucatán prepara para hoy el dictamen que deberá establecer qué condiciones favorecieron la presencia de la ameba en el cuerpo de agua.

Noticia Destacada Ameba comecerebros en Yucatán: esto se sabe sobre el riesgo para el agua y los cenotes

Ese análisis revisará factores como temperatura, acumulación de sedimentos, presencia de bacterias y falta de circulación. El secretario de Salud, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, ha explicado que el lago es artificial, cuenta con geomembrana y carece de corriente natural, condiciones que forman parte de la revisión técnica.

Incidente confirmado

La presencia de Naegleria fowleri en el lago ya fue confirmada por las autoridades sanitarias, pero hasta ahora no existe una determinación oficial que establezca que hubo negligencia, falta de mantenimiento o responsabilidad penal. Ese punto será clave para definir el rumbo del caso.

León León explicó que, si se presenta una denuncia, la Fiscalía podrá incorporar dictámenes médicos, peritajes, documentos laborales y los resultados de la investigación sanitaria para determinar si existen hechos que pudieran constituir un delito.

El funcionario dijo que la FGE estará atenta a cualquier acción que decidan emprender familiares del fallecido o posibles víctimas indirectas.

Noticia Destacada ¿La ameba comecerebros es peligrosa para las mascotas? Esto se sabe tras el caso del lago de Plaza La Isla en Mérida

El hombre murió por meningoencefalitis amebiana primaria, una infección grave causada por Naegleria fowleri. La ameba fue localizada posteriormente en muestras tomadas del lago artificial donde realizaba actividades acuáticas, lo que colocó a ese cuerpo de agua como la vía probable de exposición.

Dictamen clave

Mientras tanto, el lago permanece fuera de operación. El dictamen sanitario previsto para este viernes deberá establecer si las condiciones del agua favorecieron la proliferación del microorganismo y si hubo incumplimientos en el mantenimiento o manejo del sitio.

Ese resultado no determinará por sí mismo una responsabilidad penal, pero sí podría aportar elementos para una eventual investigación ministerial. Hasta que se conozcan esas conclusiones y exista una denuncia formal, el caso permanecerá en el ámbito sanitario y administrativo.