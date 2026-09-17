Hallan a un hombre sin vida y cuatro personas inconscientes dentro de una camioneta en Hunucmá

Un hombre de 31 años perdió la vida y al menos otras cuatro personas fueron encontradas inconscientes dentro de una camioneta blanca tipo Cherokee, en un extraño hecho ocurrido durante las primeras horas de ayer en las inmediaciones de una albarrada en Hunucmá.

De acuerdo con información recabada en el lugar, inicialmente comenzó a circular la versión de que se había registrado un accidente de tránsito con saldo fatal. Sin embargo, esta hipótesis quedó en duda debido a que no se observaron indicios evidentes de una colisión.

Noticia Destacada Hombre recibe 42 años de prisión por violación equiparada y pornografía infantil en Kanasín

Según testigos, la camioneta, en la que presuntamente viajaban seis personas, se detuvo repentinamente cerca de la albarrada. El copiloto descendió del vehículo y se retiró caminando, mientras que en la parte posterior permanecían cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, quienes aparentemente se encontraban inconscientes.

Vecinos que se percataron de la situación solicitaron la presencia de las autoridades y cuerpos de emergencia. Al llegar, los elementos encontraron a una persona que presentaba convulsiones y a otras que permanecían inconscientes. Pese a las labores de auxilio, uno de los hombres falleció en el sitio.

De manera preliminar, trascendió que las personas se habrían retirado de una fiesta realizada aproximadamente a dos cuadras del lugar donde fue localizada la camioneta. Esta información forma parte de las indagatorias para establecer qué ocurrió antes de que la unidad se detuviera en ese punto.

Noticia Destacada Era coreógrafo del Carnaval: identifican de manera preliminar a hombre hallado en el pozo de un antro de Kanasín

Durante las primeras horas de ayer arribó personal del Servicio Médico Forense (Semefo), que realizó el levantamiento del cuerpo del hombre de 31 años para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar qué provocó que varias personas terminaran inconscientes dentro del vehículo.

Hasta el cierre de esta edición no se ha establecido públicamente la causa de muerte, por lo que serán las autoridades correspondientes las que determinen lo ocurrido. Tampoco se ha informado la identidad de las personas involucradas.