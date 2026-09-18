Yucatán proyecta 79 mil empleos con 88 proyectos de inversión por 151 mil mdp

El gobernador Joaquín Díaz Mena aseguró que Yucatán cuenta con una cartera de 88 proyectos de inversión por 151 mil millones de pesos, con una expectativa de 79 mil empleos directos e indirectos, como parte de la estrategia industrial y logística que su administración pretende desarrollar en los próximos años.

Durante la conferencia magistral El pulso del Sur: una geografía industrial para México, impartida en el Foro Momento Mexicano 2026 del Harvard Club de México, el mandatario colocó a la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, el Tren Maya de carga, los corredores industriales y la infraestructura energética como los principales ejes de esa estrategia.

La cifra representa una actualización respecto de los datos difundidos por el propio Gobierno estatal el 2 de septiembre, cuando reportó más de 80 proyectos por 130 mil millones de pesos en cartas de intención.

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Por ello, los 151 mil millones expuestos ahora por Díaz Mena corresponden a una cartera de inversión y no necesariamente a recursos ya ejercidos.

Mejor preparación

El Gobernador sostuvo que el objetivo es atraer empresas que demanden personal especializado, generen empleos mejor remunerados y permitan incorporar a proveedores yucatecos a nuevas cadenas productivas.

Ante estudiantes de la Universidad Anáhuac Mayab, también llamó a los jóvenes a prepararse para cubrir parte de la demanda laboral que, afirmó, generarán los nuevos proyectos industriales.

Uno de los componentes centrales es la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, cuyo recinto pasará de 34 a 114 hectáreas mediante la construcción de dos nuevas plataformas de 40 hectáreas cada una.

El proyecto integral representa una inversión estimada de 12 mil 225 millones de pesos, con participación de los gobiernos estatal y federal, además de capital privado.

La primera etapa, correspondiente al dragado del canal de navegación, fue financiada por el Gobierno de Yucatán con 1,630 millones de pesos y ya concluyó. La segunda contempla alrededor de 948 millones de pesos de inversión privada de SSA Marine México para ampliar la terminal de cruceros y su frente de atraque.

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La siguiente fase, a cargo de la Secretaría de Marina, incluye la construcción de nuevas plataformas y trabajos adicionales de dragado.

Conexión ferroviaria

Díaz Mena también destacó la conexión ferroviaria de carga hacia Progreso como otro de los proyectos que busca modificar la logística del estado.

El Tren Maya de carga pretende enlazar el puerto con otros corredores del Sureste y con la infraestructura del Corredor Interoceánico, lo que permitiría ampliar las rutas para el movimiento de mercancías.

El plan estatal considera además cuatro corredores industriales: Progreso-Ucú, Ucú-Umán, Umán-Kanasín y Chichén Itzá-Valladolid.

La administración estatal busca distribuir en esos ejes nuevas actividades vinculadas con manufactura, logística, energías renovables, industria naval y otras ramas productivas.

A esa estrategia se suman los Polos de Desarrollo para el Bienestar y proyectos de generación y transporte de energía.

Capacitación energética

El Gobernador señaló que la meta es alcanzar una capacidad de 4 mil 225 megawatts para 2030, apoyada en infraestructura como los gasoductos Mayakan y Cuxtal II, además de proyectos de generación renovable.

En paralelo, mencionó una inversión estimada de 2 mil 100 millones de dólares en proyectos energéticos y otros 250 megawatts de generación limpia en Panabá. Esas cantidades corresponden a proyectos y metas planteados para los próximos años, no a infraestructura ya concluida.

La estrategia también incluye nuevas universidades y desarrollos habitacionales para acompañar el crecimiento de las zonas industriales.

Díaz Mena mencionó una primera etapa de 18 mil 800 viviendas en Ciudad Renacimiento, en Ucú, dentro de una meta más amplia de hasta 70 mil casas.

El mandatario presentó este conjunto de obras bajo el programa Renacimiento Maya.

La Secretaría de Economía y Trabajo ya había reportado previamente una cartera superior a 142 mil millones de pesos, con más de 79 mil empleos potenciales, lo que muestra que las cifras de inversión han sido actualizadas en diferentes momentos conforme se incorporan proyectos.