Aseguran a dos colombianos durante operativo de seguridad en el entronque de Hacienda Teya

Dos hombres de nacionalidad colombiana, de 33 y 48 años de edad, fueron localizados bajo el paso a desnivel que entronca con la hacienda Teya durante un operativo coordinado de fuerzas armadas y corporaciones de los tres niveles de gobierno. Posteriormente fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para determinar su situación legal en México.

Durante la inspección, los agentes detectaron a los dos extranjeros en contexto de movilidad irregular, así que procedieron a su resguardo. Ante ello, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y la Novena Zona Naval, establecieron un perímetro de seguridad para garantizar el desarrollo de la intervención.

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Según datos obtenidos, ambos extranjeros fueron ubicados durante las acciones de vigilancia puestas en marcha en la zona. Al ser requeridos para acreditar su estancia legal en territorio mexicano, manifestaron que no contaban con la documentación migratoria correspondiente.

A disposición de Migración

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Tras ser auxiliados, los dos ciudadanos colombianos fueron trasladados a las oficinas del INM en Mérida, donde quedaron bajo resguardo de la autoridad migratoria.

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Será esa instancia la encargada de los trámites administrativos correspondientes y determinar la situación de ambos hombres, conforme a las disposiciones migratorias vigentes. En caso de que así corresponda, podría determinarse su retorno a Colombia.

Las autoridades indicaron que la actuación fue conforme a los protocolos establecidos para salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes. Se verificó su estado de salud salud y posteriormente trasladados a las instalaciones del INM en Mérida.