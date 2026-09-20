Altercado en un Va y Ven provoca caos y detiene un autobús por más de 30 minutos en Mérida

Un recorrido habitual en una unidad del sistema Va y Ven terminó en medio de gritos, reclamos y la intervención de elementos policiacos, luego de un altercado entre una pasajera y un hombre que viajaba a bordo del autobús.

Los hechos ocurrieron en el periférico oriente de Mérida, a la altura del puente de Chichí Suárez, donde la unidad tuvo que detener la marcha durante más de 30 minutos a causa del conflicto. Según versiones de pasajeros, la discusión comenzó cuando una mujer confrontó verbalmente a un hombre, a quien presuntamente acusaba de faltarle al respeto.

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Ante el aumento de la tensión, el operador del autobús intentó intervenir para evitar que el intercambio de palabras pasara a mayores. Sin embargo, el altercado continuó y la mujer solicitó la presencia de la Policía, bajo el argumento de era agredida.

Poco después de la Secretaría de SSP llegaron recabar versiones de los involucrados. Empero, algunos pasajeros señalaron que, según lo que presenciaron, fue la mujer quien inició los insultos y reclamos contra el otro usuario.

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La situación generó molestia entre quienes viajaban en el autobús, pues varios comenzaron a exigir que la mujer descendiera de la unidad, mientras continuaba la intervención de los agentes. Finalmente, una agente de la Policía retiró a la pasajera del autobús, quien posteriormente fue trasladada ante las autoridades correspondientes.

El incidente ocasionó una interrupción temporal del servicio y afectaciones al recorrido de la unidad, mientras se atendía el altercado. Serán las autoridades correspondientes las que determinen cómo ocurrieron los hechos y, en su caso, si hay alguna responsabilidad derivada de lo que sucedió.